У Києві двох працівників благодійної організації судитимуть за продаж авто, ввезених як гумдопомогу для військових

Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох осіб, які обвинувачуються у продажі гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства, засновник благодійної організації разом з її директором налагодили механізм продажу легкових автомобілів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога для ЗСУ. Ввезені машини продавали через оголошення на платформах для продажу автомобілів. Після одержання грошей машину передавали покупцеві начебто як гуманітарну допомогу.

За такою схемою «благодійники» продали 6 автомобілів на майже 1 млн гривень.

5 автомобілів передано на потреби ЗСУ.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Пресслужба Київської міської прокуратури