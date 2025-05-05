У Києві двоє зловмисників побили товариша та залишили у безпорадному стані у ліфті

Дії підозрюваних кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу. Санкція найбільшого покарання передбачає до восьми років позбавлення волі.

Днями до поліції Києва надійшло повідомлення, про те, що в ліфті одного з будинків Подільського району лежить невідомий чоловік з пораненням. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група управління поліції, патрульні поліцейські та медики.

Працюючи на місці події, поліцейські з’ясували, що напередодні ввечері двоє товаришів розпивали алкогольні напої неподалік будинку по вул. Порика. Потім зловмисники запропонували приєднатись до компанії 42-річному перехожому та запросили до себе в квартиру продовжити відпочинок.

На ранок потерпілий покинув квартиру, але, вийшовши до коридору загального користування, посварився з одним із вчорашніх компаньйонів. Під час сварки останній вдарив кулаками гостю у голову, спричинивши тілесні ушкодження у вигляді забою головного мозку та перелому скроневої кістки. Власник оселі, почувши суперечку, вийшов до коридору та не надав гостю жодної допомоги, а лише допоміг товаришу перемістити потерпілого до кабіни ліфта щоб «замести сліди».

Правоохоронці оперативно затримали зловмисників – ними виявились 39-річний та 40-річний місцеві мешканці.

Фігуранту, причетному до побиття, повідомлено про підозру за двома статтями ч. 1 ст. 121(умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. А іншому слідчі оголосили про підозру за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Санкція найбільшого покарання передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва