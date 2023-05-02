У Києві директора підприємства судитимуть за незаконну забудову на території природно-заповідного фонду

Підробивши документи, чиновник побудував на території острову Долобецький будівлю, в ході чого було знято родючий ґрунт з території регіонального ландшафтного парку та спричинено збитків громаді у розмірі майже 400 000 гривень.

Слідчі відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління поліції Києва за процесуального керівництва спеціалізованої екологічної прокуратури Київської міської прокуратури та оперативного супроводження управління стратегічний розслідувань у місті Києві Департаменту стратегічний розслідувань НПУ задокументували незаконну діяльність 37-річного уродженця Сумської області – директора приватного товариства, який підозрюється в умисному пошкодженні об’єкту природно-заповідного фонду, підробленні документів та зловживанні службовими повноваженнями.

Досудовим розслідуванням встановлено, що будучи керівником товариства, чоловік на підставі укладеного договору брав участь у спільному інвестуванні та соціально-економічній співпраці щодо облаштування території пляжу «Венеція» та прилеглої території острова Долобецький.

Умовами цього договору не передбачалося здійснення будь-якого капітального будівництва на острові, адже його територія відноситься до регіонально-ландшафтного парку «Дніпровські острови» та є об’єктом природно-заповідного фонду місцевого значення. Однак, порушуючи умови договору, чоловік за допомоги найманих працівників побудував на острові нову будівлю, внаслідок чого було знято родючий шар ґрунту. Своїми діями фігурант умисно пошкодив об’єкт природно-заповідного фонду та екологічні норми і вимоги статей Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про державний контроль за використанням та охороною земель».

У подальшому на підставі підроблених документів підозрюваний зареєстрував новобуду за своїм товариством. Внаслідок таких протиправних дій територіальній громаді міста Києва спричинено матеріальну шкоду у розмірі майже 400 тисяч гривень, що встановлено та підтверджено спеціалістами Державної екологічної інспекції Столичного округу. Також Міністерством юстиції України скасовано незаконну реєстрацію будівлі.

Фігурантові оголошено про підозру у скоєнні п’яти злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, а саме ч. 1 ст. 252 – умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду, ч. 2 ст. 364-1 – зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ч. 3 та 4 ст. 358 – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів та ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі столичні слідчі скерували обвинувальні акти по кримінальним провадженням відносно фігуранта до суду для розгляду справи по суті.

Відділ комунікації поліції Києва