У Києві фотограф-росіянин задушив співмешканку-модель

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру в умисному вбивстві 28-річному громадянину рф (ч. 1 ст. 115 КК України).

Встановлено, що чоловік-фотограф та його співмешканка-модель орендували приміщення фотостудії у Святошинському районі. Там вони вживали наркотичні засоби та алкоголь, залишившись ночувати у студії. Під час такого дозвілля підозрюваний задушив 21-річну жінку. На ранок мертву модель та її співмешканця поруч виявила власниця приміщення.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Зазначимо, що чоловік, як і його співмешканка – громадяни рф, які на батьківщині перебували у розшуку.

Пресслужба Київської міської прокуратури