У Києві грабіжник наніс чиcленні ножові поранення водію маршрутки

Під час зупинки громадського транспорту пасажир накинувся на керманича маршрутки, наніс численних ударів ножем та викрав з салону виручку. Потерпілого негайно госпіталізували для надання допомоги, а нападника протягом кількох годин затримали правоохоронці. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Івана Пулюя невідомий поранив ножем водія маршрутного таксі. За вказаною адресою виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції, оперативники району та главку для встановлення усіх обставин події, а також бригада лікарів.

На місці події поліцейські виявили потерпілого із ножовими пораненнями спини, рук та шиї, якого негайно госпіталізували для надання необхідної допомоги. З’ясувалось, що під час зупинки на керманича громадського транспорту накинувся пасажир та завдав йому численних ударів ножем. Коли водій вийшов з транспортного засобу, нападник схопив виручку, яка лежала біля водійського сидіння та втік.

Завдяки злагодженим діям співробітників карного розшуку столичного главку, оперативниками Солом’янського управління поліції, працівників управління кримінального аналізу та за силової підтримки полку поліції особливого призначення № 1 нападника швидко розшукали та затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий 22-річний мешканець Київської області, котрий пояснив, що таким чином вирішив збагатитися.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство з корисливих мотивів та готує клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. За такі дії йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва