У Києві група вимагачів погрожувала фізичною розправою через 10 000 доларів неіснуючого боргу

Четверо фігурантів, серед яких віддалена родичка потерпілого, вивезли чоловіка до гаражного боксу у Київській області, де, погрожуючи фізичною розправою, вимагали в нього гроші. Надалі спільники зачинили його в гаражі, однак чоловіку вдалось самостійно вибратись. Порушникам повідомлено про підозру, їм загрожує до 12 років за ґратами.

До поліції Києва звернувся місцевий мешканець та повідомив, що четверо знайомих осіб утримували його проти волі у гаражному боксі та вимагали гроші. За даним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 – вимагання та ч. 2 ст. 146 – незаконне позбавлення волі, вчинене за попередньою змовою групою осіб Кримінального кодексу України.

У рамках розслідування кримінального провадження слідчі спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань у м. Києві та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розшукали зловмисників. Ними виявились троє чоловіків, віком від 25-ти до 35-ти років та 24-річна дівчина, яка є віддалена родичка потерпілого.

Фігуранти вмовили потерпілого сісти до автомобіля та вивезли його до Київської області, де утримували в гаражному боксі, де погрожуючи розправою вимагали повернення неіснуючого боргу у сумі 10 тисяч доларів США. Не отримавши бажаного, зловмисники зачинили чоловіка у приміщенні й поїхали. Однак потерпілому вдалось самостійно вибратись й звернутись за допомогою до поліції.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у якості речових доказів мобільні телефони порушників, гроші, мисливський карабін, два пістолети та чотири автомобілі фігурантів.

Спільникам повідомлено про підозру. Суд обрав чоловікам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, жінці – цілодобовий домашній арешт. Санкція інкримінованих статей передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва