У Києві хакеру повідомили про підозру в розповсюдженні в мережі шкідливого програмного забезпечення

Чоловік створював форуми, які спеціалізуються на розповсюдженні шкідливих програм, отримував паролі до облікових записів користувачів та у подальшому вимагав гроші, аби розблокувати роботу комп’ютера. За свої дії порушнику загрожує до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Викрили незаконні дії порушника слідчі Оболонського управління поліції Києва спільно зі співробітниками Департаменту кіберполіції. Правоохоронці встановили факт несанкціонованого втручання до роботи персональних комп’ютерів користувачів мережі Інтернет.

Начальник Оболонського управління столичної поліції Віктор Михайленко повідомив, що чоловік займався протиправною діяльністю, аби тим способом отримати від потерпілих гроші:

«Ми затримали зловмисника у місті Вишгород Київської області. Ним виявився раніше не судимий 33-річний уродженець Київщини. Використовуючи шкідливі програми, хакер отримував доступи до комп’ютерів користувачів мережі Інтернет. За розблокування комп’ютерних програм чоловік вимагав перерахувати йому на картку гроші. Під час обшуку за місцем проживання зловмисника ми вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації, банківські картки, мобільні телефони та сім-карти. На даний час ми встановлюємо усіх потерпілих осіб та причетність чоловіка до скоєння інших кримінальних правопорушень».

Слідчі Оболонського управління поліції Києва відкрили кримінальне провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 361-1 Кримінального кодексу України – розповсюдження шкідливих програмних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно – обчислювальних машин (комп’ютерів). Під процесуальним керівництвом окружної прокуратури правоохоронці повідомили фігуранту про підозру у скоєні злочину. Хакеру загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва