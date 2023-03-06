У Києві іноземку викрили у незаконному зберіганні наркотиків та боєприпасів

Правоохоронці зупинили перехожу, яка мала при собі два пакетики із психотропом та гранату Ф-1. Відносно жінки слідчі розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України.

Під час відпрацювання території Лісового масиву дільничні офіцери Деснянського управління поліції зупинили на вулиці Шолом-Алейхема перехожу для перевірки. У ході спілкування з’ясувалося, що жінка має при собі заборонені речовини та предмети. Для документування злочину на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Як розповіла старша слідча Деснянського управління поліції Вікторія Ральченко, правоохоронці вилучили гранату Ф-1 та запал до неї, а також два зіп-пакети червоного кольору:

«Іноземку, 1984 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вилучену гранату ми направили на проведення відповідної експертизи. Отриманий висновок експерта встановив вміст пакетиків – це особливо небезпечна психотропна речовина 4-ММС, загальною вагою майже 14 грамів».

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. За погодженням із Деснянською окружною прокуратурою слідча повідомила фігурантці про підозру у незаконному придбанні та зберіганні психотропної речовини у великих розмірах, без мети збуту. Іноземці загрожує трьох років ув’язнення. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва