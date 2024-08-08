У Києві керівник райуправління соцзахисту незаконно нарахував собі ₴145 тисяч премії, які призначалися підлеглим

У квітні цього року, до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від Національного агентства з питань запобігання корупції про те, що проводячи перевірку вони виявили факт незаконного нарахування премій. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та розпочали досудове розслідування.

Згодом, поліцейські встановили, що фігурант, який перебував на посаді начальника управління соціального захисту населення у Святошинському районі, протягом шести місяців 2023 року підписував накази про видачу собі премій з бюджету який виділявся на заробітну плату працівникам підрозділу.

Тоді, слідчі повідомили 35-річному посадовцю про підозру за ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем, що передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За поданим клопотанням слідчих суд відсторонив чоловіка від займаної посади. Досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду.

Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва