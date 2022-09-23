У Києві курсант-поліцейський допоміг затримати чоловіка, який ножем поранив перехожого

Між двома чоловіками на вулиці виникла сварка, у ході якої зловмисник дістав ніж та вдарив свого опонента. Очевидцем події став Владислав Якубівський, який разом із працівником поліції затримав зловмисника. За фактом нанесення тяжкого тілесного ушкодження розпочато досудове розслідування.

Вчора, 22 вересня, до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на Чоколовському бульварі невідомий чоловік вдарив ножем перехожого. На місце події виїхала слідчо-оперативна група районного підрозділу, екіпажі патрульних поліцейських, співробітники карного розшуку та лікарі.

Свідки конфлікту надали детальний опис правопорушника, за яким правоохоронці розпочали його пошуки. Під час відпрацювання орієнтування неподалік від місця події перебував курсант 3-го курсу Національної академії внутрішніх справ Владислав Якубівський, який побачив як співробітник поліції наздоганяє невідомого чоловіка. Капрал поліції не вагаючись разом із правоохоронцем побіг за зловмисником.

Завдяки злагодженим та рішучим діям правоохоронець разом із Владиславом затримали фігуранта зі знаряддям злочину та доставили його до районного управління поліції. Поліцейські Києва подякували майбутньому оперативнику за відвагу, небайдужість та відданість складеній Присязі. Адже затримання озброєного злочинця – це сміливий вчинок молодого поліцейського.

За фактом події слідчим Солом’янського управління поліції відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження та вирішується питання щодо повідомлення 60-річному киянину про підозру. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва