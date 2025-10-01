У Києві лікар та організатор схеми виїзду за кордон за $31 тис. підробили чоловіку документи про хворобу

Прокурорами Святошинської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох осіб, які сприяли організації незаконного переправлення чоловіка через державний кордон та ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

В березні 2025 року один із обвинувачених пообіцяв допомогти чоловіку перетнути кордон, оформивши завідомо неправдивий висновок ВЛК про непридатність до військової служби. Чоловіка мали зняти з військово обліку, тож далі він міг безперешкодно виїхати за кордон. Так послуги коштували 25 тис. доларів США.

Водночас інший обвинувачений, лікар-хірург травматологічного відділення однієї зі столичних лікарень, з метою сприяння в ухиленні цього чоловіка від призову на військову службу, за 6 тис. доларів США, склав та видав йому неправдиву виписку з медкарти про стару травму коліна та проведення відповідного оперативного лікування, якого здійснено не було. Також лікар вказав, що пацієнту заборонені фізичні навантаження на пів року.

Пресслужба Київської міської прокуратури