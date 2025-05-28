У Києві ліквідували нарколабораторію з виготовлення амфетаміну – трьом ділкам загрожує до 12 років ув’язнення

Наркобізнес налагодили двоє мешканців Київської області та киянин. Вони облаштували підпільну нарколабораторію у орендованому приватному будинку де виготовляли психотропну речовину. У подальшому, вже готову «продукцію» ділки продавали замовникам через так звані закладки та мастерклади десятками кілограмів.

Групу осіб, яка займалася незаконним «бізнесом» викрили слідчі Главку поліції Києва спільно із працівниками Управління стратегічних розслідувань у м. Києві ДСР НПУ та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. За матеріалами правоохоронців до незаконної оборудки причетні двоє мешканців Київської області та мешканець Києва, віком 32 та 34 років, один з яких раніше відбував покарання за вчинення наркозлочинів.

В ході досудового розслідування правоохоронці задокументували продаж ділками оптових партій – десятків кілограмів амфетаміну. Встановлено, що для уникнення викриття, вони розробили систему конспірації: орендували приватні будинки в Київській області, в яких облаштовували нарколабораторії та самі «готували» амфетамін, час від часу змінювали адреси. Готовий «товар» пакували у згортки, ховали в землю у лісосмугах та інших безлюдних місцях. Отримавши гроші від покупця надсилали йому геолокацію місцезнаходження «товару».

Під час проведення обшуків за місцями мешкання фігурантів поліцейські вилучили готову психотропну речовину – амфетамін, прекурсори, лабораторне обладнання та гроші, отримані від незаконної діяльності.

Тоді слідчі оголосили ділкам про підозру за ч. 2 та 3 ст. 307 ККУ – незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту психотропної речовини в особливо великих розмірах, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини у великих розмірах, вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб, ч. 3 ст. 313 ККУ – незаконне придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, вчинене з метою виготовлення психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб та ч. 3 ст. 311 ККУ – незаконне придбання, зберігання та перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, предметом яких були прекурсори в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі слідчі зібрали усі докази злочинної діяльності фігурантів та скерували обвинувальний акт для вирішення до суду. Ділкам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва