У Києві ліквідувано корупційну «схему» видачі дозволів на вантажні перевезення до півсотні країн

Служба безпеки викрила у державному підприємстві «Укрінтеравтосервіс» злочинну схему одержання грошей від компаній-перевізників, до якої причетний начальник одного з управлінь.

Він налагодив механізм регулярного отримання хабарів за видачу дозволів на «безперешкодне» транспортування товарів до усіх країн Євросоюзу та інших держав європейського континенту.

Він за гроші обіцяв посприяти в отриманні дозволів країн-учасниць Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) на міжнародні вантажні перевезення.

Ці документи експортери мають отримувати згідно з встановленою процедурою безкоштовно. Однак чиновник вирішив на цьому заробити: за «винагороду» від 1,5 до 6 тис. дол. гарантував не створювати штучних перешкод.

Посадовець залучив свою родичку як посередницю для отримання грошей та їхнього «обліку».

Обом зловмисникам повідомлено про підозру.

Служба безпеки України