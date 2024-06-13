У Києві менш ніж за пів години затримали підозрюваного у пограбуванні пенсіонера

Зловмисник, скориставшись відсутністю світла, зайшов за дідусем у під’їзд, вдарив літнього чоловіка та відібрав його мобільний телефон. Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру, на час слідства він перебуватиме під вартою.

До Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від 72–річного місцевого мешканця про те, що його побив та пограбував невідомий чоловік. На місце події оперативно прибули дільничні офіцери поліції, які у ході розшукових заходів за орієнтуванням виявили нападника – останній ховався у під’їзді будинку неподалік від місця вчинення злочину.

Зловмисником виявився раніше судимий за аналогічні злочини 56-річний уродженець Криму. Порушник, скориставшись відсутністю світла, зайшов до під’їзду за пенсіонером, де накинувся на нього з кулаками та відібрав мобільний телефон.

Слідчі затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за погодження Святошинської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 4 ст.186 Кримінального кодексу України – грабіж. На час слідства фігурант перебуватиме під вартою, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Поліція Києва