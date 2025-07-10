У Києві мікроавтобус без водія збив на смерть 9-річного хлопчика

Сьогодні, 10 липня, близько 13:00, в селі Петропавлівська Борщагівка на вулиці Шевченка сталася дорожньо-транспортна подія.

За попередніми даними, автомобіль Renault Master, який був залишений водієм на узбіччі, самовільно почав рух та здійснив наїзд на дитину.

На жаль, від отриманих травм 9-річний хлопчик помер.

На місці події працюють працівники Бучанського районного управління поліції та медики. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Відділ комунікації поліції Київської області