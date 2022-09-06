У Києві молодика притягнули до відповідальності за домашнє насильство щодо своєї 69-річної бабусі

16-річний хлопець нецензурно виражався відносно постраждалої, принижував та погрожував фізичною розправою. Правоохоронці склали стосовно порушника адміністративний протокол та помістили потерпілу до кризової кімнати.

До чергової частини Голосіївського управління поліції надійшов виклик про вчинення домашнього насильства в одній з квартир багатоповерхівки на вулиці Луценка. 69–річна заявниця розповіла, що її онук 2006 року народження, погрожував їй ножем, принижував та виражався нецензурною лайкою. На місце інциденту виїхали співробітники сектору протидії домашньому насильству Голосіївського управління поліції.

За результатами відпрацювання виклику поліцейські склали щодо 16-річного юнака адміністративний протокол за ст. 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування. Водночас, співробітники поліції попередили його про кримінальну відповідальність у разі вчинення ним систематичного домашнього насильства відносно бабусі.

Оскільки постраждала боялась залишатись у квартирі з кривдником, правоохоронці запропонували їй тимчасово переїхати до кризової кімнати. Наразі жінка перебуває у безпечному місці, де їй надають якісну психологічну та юридичну допомогу.

Поліція Києва закликає усіх громадян, котрі постраждали внаслідок домашнього насильства або стали свідками подібних протиправних дій щодо інших осіб – негайно телефонувати на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Києва