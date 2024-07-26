У Києві на хабарі затримали колишнього посадовця Агенції оборонних закупівель

За 700 тисяч доларів Віталій Черненко обіцяв сприяти закриттю справи, використовуючи зв’язки у правоохоронних органах.

“Інформація відповідає дійсності. Це (затримання – ред.) не пов’язано із його роботою в Агенції, це пов’язано із його колишнім місцем роботи”, – відповів він.

У повідомленні Агенції на сторінці в Facebook йдеться, що СБУ затримала Черненка у рамках кримінального провадження за статтею “Шахрайство”.

“За даними відкритого судового засідання, Черненко обіцяв за винагороду сприяти у закритті справи у правоохоронному органі, де він раніше працював і мав професійні зв’язки. Віталій Черненко був призначений в Агенцію 18 липня 2023 року. На сьогодні він звільнений”, – йдеться у повідомленні.

Останнім часом Агенція доволі часто потрапляє у кадрові скандали. Появу у ній “антимайданівців”, і “тендерних королев “Укрзалізниці” часто пов’язують із новою очільницею Агенції Мариною Безруковою, призначеною 29 січня 2024 року.

Однак, як раніше розповідали наші джерела, більшість цих кадрів працює чи працювало в АОЗ “ще з часів Володимира Пікузо”. Станом на квітень, майже за пів року після призначення, Безруковій не вдавалося завести в Агенцію свою команду. //