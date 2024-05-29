У Києві наркодилер заховав психотропи у дитячу іграшку та збирався відправити її «клієнтові» поштою

Поліцейські вилучили у зловмисника пакунки з психотропною речовиною «Альфа-PVP». Фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обгорання запобіжного заходу. За вчинене йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Викрили наркозбувача оперативники управління карного розшуку спільно зі слідчими слідчого управління поліції Києва. Поліцейські затримали 30-річного чоловіка на території Деснянського району, коли він саме прямував збути чергову партію психотропних речовин.

Як встановили правоохоронці, зловмисник збував психотропи «клієнтам» за допомогою сервісу поштових відправлень, а щоб не бути викритим – ховав їх у дитячі іграшки. Зокрема у затриманого поліцейські вилучили дитячу іграшку, в середині якої знаходились сліп-пакети з психотропною речовиною «Альфа-PVP». А під час обшуку квартири фігуранта слідчі виявили ще один пакунок із психотропами.

Все вилучене правоохоронні скерували для проведення експертного дослідження, а порушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини. За вчинене йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва