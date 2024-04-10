У Києві неповнолітній з ножем напав на дівчину та тяжко її поранив

16-річний юнак спровокував конфлікт із компанією молодих людей, що відпочивали поруч. Спочатку порушник побив хлопця, а коли за нього заступилась 18-річна дівчина – вдарив її ножем у живіт. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Днями до столичної поліції надійшло повідомлення про бійку на одній з вулиць столичного Подолу. Прибувши на місце події правоохоронці з’ясували, що до компанії молодих людей почав чіплятись невідомий хлопець, який перебував неподалік з друзями.

Спочатку зловмисник спровокував конфлікт з 20-річним киянином, декілька разів вдаривши його в обличчя. А коли за нього заступилась дівчина – порушник вдарив її ножем у живіт й втік. 18-річну постраждалу у вкрай важкому стані госпіталізували до лікарні. Наразі її стан стабільний вона перебуває під наглядом лікарів.

Співробітники кримінальної поліції Подільського управління поліції спільно з аналітиками та оперативниками столичного главку провели комплекс розшукових заходів та встановили особу нападника.

Ним виявився 16-річний студент столичного коледжу. За результатами обшуку в його оселі слідчі вилучили одяг, в якому він був на момент вчинення злочину, ножі, кастет та інші речові докази.

Порушнику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження та наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва