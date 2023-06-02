У Києві очевидці допомогли поліцейським затримати грабіжника

Зловмисник у маршрутці витягнув із сумки пасажирки мобільний телефон, але втекти з місця злочину йому завадили свідки злочину. Тепер чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

До столичної поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від пасажирів маршрутного таксі про те, що на проспекті Соборності вони затримали грабіжника.

Для перевірки інформації за вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Слідча слідчого відділу Дніпровського управління поліції Ганна Глушкова розповіла, що на місці події правоохоронці виявили невідомого, який хотів привласнити чужий телефон:

«Порушник витягнув із жіночої сумки мобільний телефон та хотів вийти з маршрутки, але його злочинні дії помітили інші пасажири та зупинили. Водій заблокував двері, щоб зловмисник не міг втекти, але він викинув чужий ґаджет на приладову панель та силою відчинив двері. Водій разом із декількома очевидцями наздогнали чоловіка та тримали до прибуття поліцейських. Під час огляду місця події ми вилучили речовий доказ, а порушника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий киянин, 1983 року народження».

За цим фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — замах на грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

«Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває досудове слідство», — зазначила Ганна Глушкова.

Відділ комунікації поліції Києва