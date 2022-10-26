У Києві оголосили про підозру чоловіку, який вчиняв домашнє насильство відносно батьків

Киянин систематично знущався над матір’ю та батьком і завдавав їм психологічних страждань. За такі дії кривднику загрожує до двох років позбавлення волі.

Протягом року до поліції надходили звернення від 73-річного чоловіка і 69-річної жінки про те, що у квартирі на бульварі Лесі Українки їх син вчиняє щодо них домашнє насильство. Поліцейські сектору протидії домашньому насильству Печерського управління поліції негайно реагували на кожне звернення подружжя і припиняли дії правопорушника.

Відносно кривдника було складено адміністративні протоколи за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства. Крім того правоохоронці винесли термінові заборонні приписи, які передбачали заборону в будь-який спосіб контактувати з потерпілими. Однак 45-річний чоловік продовжував вчиняти протиправні дії відносно своїх батьків, постійно ображав їх нецензурною лайкою та провокував словесні конфлікти.

На підставі зібраних матеріалів слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство. За погодженням із Печерською окружною прокуратурою кривднику повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин громадських робіт, арешт на строк до шести місяців, до п’яти років обмеження волі або до двох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва