У Києві оголосили про підозру покидьку, який жорстоко побив собаку

До поліції звернулись перехожі, які помітили, що під час прогулянки невідомий бив тварину. За скоєний злочин фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

У листопаді цього року до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від двох перехожих про те, що в парку «Бабин Яр» чоловік знущається над собакою. На місці працювала слідчо-оперативна група та наряд патрульної поліції.

Як розповіла слідча Шевченківського управління поліції Катерина Черкес, правоохоронці встановили, що у парку чоловік бив ногами, душив ремінцем і тягнув силою по асфальту маленьку собаку породи йоркшир-тер’єр.

«Ми оперативно встановили особу кривдника – це місцевий мешканець 1972 року народження. Порушника доставили до управління поліції, а тваринку помістили до ветеринарної клініки, щоб встановити ступінь тяжкості отриманих травм. При огляді ветеринари виявили у собаки перелом ребер, перелом задньої лівої кінцівки та численні садна. Тварина залишилась під наглядом у ветеринарній клініці для подальшого лікування».

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури слідчі повідомили про підозру кривднику за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією тварини.

Відділ комунікації поліції Києва