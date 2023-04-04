У Києві оперативники перекрили канал збуту наркотиків

Правоохоронці затримали трьох чоловіків, які організували наркобізнес. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Працівники Шевченківського управління поліції за допомоги аналітиків сектору кримінального аналізу під процесуальним керівництвом прокуратури та за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення №1 перекрили канал надходження до столиці наркотичного засобу – канабісу.

Як розповів начальник відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов, під час супроводження матеріалів оперативники провели два етапи оперативних закупок:

«Організатором виявився киянин, 1997 року народження. Крім того, ми провели заходи, у ході яких встановили співучасників наркоділка – киянина, 2001 року народження та уродженця Київської області, 2003 року народження. У ході обшуків ми виявили та вилучили в них 500 грамів канабісу, мобільні телефони та грошові кошти. За цінами «чорно» ринку сума вилученого становить близько 150 000 гривень».

Наркотичні речовини зловмисники розповсюджували у Києві. Спільників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють також інших осіб, які причетні до вчинення цього правопорушення.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Під процесуальним керівництвом окружної прокуратури слідчі повідомили затриманим про підозру. Їм загрожує до 10 – ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва