У Києві оперативники затримали чоловіка, який молотком тяжко травмував незнайомця

Під час раптового конфлікту зловмисник декілька разів вдарив потерпілого по голові молотком. Правоохоронці протягом кількох годин встановили підозрюваного. За скоєне порушнику загрожує до восьми років в’язниці.

До столичної поліції надійшло повідомлення від лікарів «швидкої» про те, що біля під’їзду багатоповерхівки на вулиці Романа Шухевича вони виявили невідомого із черепно-мозковою травмою. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу, яка задокументувала злочин.

Як розповів слідчий Дніпровського управління поліції Антон Шевченко, правоохоронці встановили, що потерпілий отримав тяжкі травми голови внаслідок конфлікту з незнайомцем:

«Спершу між чоловіками сталася словесна суперечка із взаємними образами через те, що зловмисник світив ліхтариком із верхнього поверху на потерпілого та просив не шуміти. Згодом чоловік узяв молоток та спустився до під’їзду, щоби продовжити з’ясування стосунків. Зрештою, він декілька разів вдарив свого опонента по голові, спричинивши йому відкриту черепно-мозкову травму з переломами кісток черепа та втік із місця скоєння злочину».

Працівники відділу кримінальної поліції територіального підрозділу спільно зі співробітниками управління карного розшуку столичного главку провели комплекс необхідних заходів та встановили особу та місце проживання ймовірного підозрюваного. Відтак уже через декілька годин поліцейські затримали порушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий уродженець Харківщини, 1993 року народження.

«За цим фактом ми під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першою статті 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі триває досудове слідство», — зазначив Антон Шевченко.

Відділ комунікації поліції Києва