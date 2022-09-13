У Києві оперативники затримали наркоділка, який у квартирі знайомого збував метадон

Взамін на наркотики товариш надавав зловмиснику житло, в якому чоловік продавав заборонені речовини своїм клієнтам. Наступні десять років фігурант може провести за ґратами.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку відділу поліції №1 Святошинського управління поліції викрили місцевого мешканця за підозрою у збуті наркотичного засобу – метадону. 36-річний зловмисник організував у квартирі знайомого наркокрамницю, де поліцейські провели санкціонований обшук.

Як розповів начальник територіального відділу поліції №1 Микита Довгань, правоохоронці провели оперативні закупки та затримали наркоторговця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«З’ясувалось, що замість орендної плати, чоловік розраховувався із товаришем наркотиком та збував із його оселі заборонені засоби постійним клієнтам. З помешкання ми вилучили нарковмісні пігулки і так званий «вуличний метадон». Усі заборонені речовини направили на проведення експертного дослідження».

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру, а судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва