У Києві оперативники затримали перехожого з трьома кілограмами психотропів

Загальна вартість вилученого за цінами «чорного ринку» складає близько 6 мільйонів гривень. Слідчі повідомили наркоділку про підозру, йому загрожує до дванадцяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Під час відпрацювання території Деснянського району столиці на вулиці Миколи Закревського оперативники зупинили для перевірки чоловіка. У ході поверхневого огляду в поліетиленовому пакеті вони виявили речовину, схожу на психотропну, а відтак на місце викликали слідчо-оперативну групу територіального управління поліції.

Як розповів начальник кримінальної поліції Деснянського управління поліції Денис Телятник, у результаті злагодженої роботи оперативних працівників було встановлено, що місцевий мешканець, 1978 року народження, причетний до наркобізнесу та реалізовував «товар» у Деснянському районі столиці:

«Слідчі затримали чоловіка та вилучили в нього поліетиленовий пакунок, в якому знаходилася кристалоподібна речовина білого кольору. Згідно висновку експерта – це особливо небезпечні психотропи загальною вагою 3 кілограми, з них маса солі Альфа-PVP – 2 кілограми 350 грамів. Загальна вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить близько шести мільйонів гривень».

Порушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманим виявився раніше судимий чоловік, 1978 року народження, який 10 разів притягався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів і наразі перебуває на іспитовому терміні.

«За даним фактом слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною третьою статті 307 Кримінального кодексу України – збут психотропних речовин в особливо великих розмірах. Під процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури міста Києва фігуранту повідомлено про підозру та судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», – додав Денис Телятник.

На даний час поліцейські встановлюють канал постачання наркотиків та інших причетних до даного злочину осіб.

Відділ комунікації поліції Києва