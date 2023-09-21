У Києві оперативники затримали злодія за крадіжку в пологовому будинку

Фігурант непомітно витяг 5000 тисяч гривень та мобільний телефон з сумки пацієнтки. Підозрюваний раніше судимий за зберігання наркотиків, крадіжку та перебував у розшуку за скоєння аналогічного злочину. Йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Під час відпрацювання інформації про злочин співробітники оперативно пошукового-відділу управління карного розшуку столичної поліції спільно із співробітниками Солом’янського управління поліції викрили та затримали чоловіка за скоєння крадіжки з пологового будинку на проспекті Валерія Лобановського. Слідчо-оперативна група, яка прибула на виклик, задокументувала злочин.

Правоохоронці встановили, що вагітна жінка разом з чоловіком прийшла на огляд. Залишивши свої речі в кабінеті лікаря, вони пішли до іншого кабінету. Зловмисник скористався відсутністю людей, зайшов до кабінету та викрав гроші з гаманця у розмірі 5000 тисяч гривень та мобільний телефон.

Протягом кількох годин оперативники встановили та викрили чоловіка. Фігуранта затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушник – це 44-річний місцевий мешканець, який раніше судимий за зберігання наркотиків, крадіжку та перебував у розшуку Харківським відділом поліції за скоєння аналогічного злочину.

За даним фактом слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Чоловіку загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Також поліцейські перевіряють причетність зловмисника до вчинення аналогічних злочинів на території столиці.

Відділ комунікації поліції Києва