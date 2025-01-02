У Києві організатор наркобізнесу із виготовлення мефедрону отримав 10 років в’язниці, а його спільники від 7 до 5 років

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва судом оголошено обвинувальні вироки організатору та трьом учасникам організованої групи наркодилерів, які налагодили виготовлення, перевезення та збут психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України).

Прокурори в суді довели, що у вересні-жовтні 2021 року організатор злочинного угрупування, залучивши спільника, який знається на виготовленні психотропних речовин, зокрема 4 ММС (4-метилметкатинону), придбав будинок в Київській області, де облаштував нарколабораторію.

Для більш масштабного виготовлення психотропів та водночас маскування роботи нарколабораторії, до роботи залучили також дружину та неповнолітнього племінника «хіміка», які займались виготовленням, перевезенням та збутом психотропних речовин.

Членів групи викрили та затримали на одній зі станцій столичного метро під час перевезення психотропів. Тоді ж з’ясували де знаходиться лабораторія та як працює уся організація.

Під час обшуку будинку фігурантів в Київській області вилучили майже 30 кг мефедрону орієнтовною вартістю близько 25 млн гривень.

Згодом дружина та неповнолітній племінник «хіміка» повністю визнали свою вину та сприяли розкриттю кримінального правопорушення.

За сукупністю доказів сторони обвинувачення організатора наркобізнесу засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, «хіміка» до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а його дружину та неповнолітнього племінника до 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з іспитовим терміном у 3 роки.

Пресслужба Київської міської прокуратури