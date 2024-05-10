У Києві п’яний 19-річний водій в’їхав у припарковані авто і дерево, травмувавши свого пасажира (фото)

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури 19-річному водію повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження його пасажиру (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

ДТП сталася 9 травня 2024 року близько 16.30 на проспекті Любомира Гузара.

Встановлено, що водій керуючи автомобілем «Опель Вектра», зачепив припарковані автомобілі «Рено Сценік», «Джип Компас», після чого виїхав за межі проїзної частини, де в’їхав у дерево.

Внаслідок ДТП 19-річний пасажир автомобіля «Опель Вектра» з численними травми та ушкодженнями внутрішніх органів був доправлений до лікарні.

Прилад Драгер показав у крові водія 1,41 проміле алкоголю. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі водієві повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Київська міська прокуратура