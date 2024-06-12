У Києві патрульні спецпідрозділу TacTeam надали силову підтримку під час обшуку в ймовірного пособника російських хакерів

Оперативники кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора встановили особу 28-річного уродженця Харківщини, який за винагороду співпрацював із російським хакерським угрупованням.

Наразі слідство триває, вирішується питання про оголошення фігуранту підозри за ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Можлива додаткова правова кваліфікація.

Патрульна поліція Києва