У Києві патрульні затримали агресивного чоловіка, який розмахував сокирою (відео)

Учора, під час оформлення ДТП на вулиці Русанівській, охоронці порядку отримали орієнтування від колег про те, що у дворі багатоповерхівок невідома особа з сокирою в руках провокує конфлікт з людьми.

Інспектори перебували неподалік, тому вирішили перевірити інформацію.

Неподалік під’їзду одного з будинків, поліцейський Нікіта Капшученко виявив громадянина з сокирою в руках. Чоловік агресивно кричав.

Оскільки відповідно до ч. 11 ст. 46 (Застосування вогнепальної зброї) Закону України “Про Національну поліцію” в обстановці, що склалася, могли виникнути підстави для застосування вогнепальної зброї, патрульний привів її у готовність та затримав зловмисника.

Охоронці порядку повідомили про подію Дніпровське управління поліції та викликали на місце працівників психіатричної медичної допомоги, які ушпиталили громадянина.

Внаслідок події потерпілих немає.

Дякуємо колезі за рішучість та професіоналізм!

Патрульна поліція Києва