У Києві «по гарячих слідах» затримано розбійника, який з ножем напав на фінустанову

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва співробітниками Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві викрито та затримано «по гарячих слідах» чоловіка, який вчинив розбійний напад на установу по видачі мікрокредитів.

Так, 03 січня 2023 року в кредитну установу, розташовану по вул. Старовокзальній, увірвався чоловік в чорній медичній масці та вчинив напад на працівницю.

Забризкавши обличчя жінки газовим балончиком, нападник вдарив її кулаком по голові та, погрожуючи ножем, забрав із сейфа 22 000 гривень.

Зловмисник втік з місця події, однак вжитими оперативними заходами був встановлений та затриманий правоохоронцями.

Наразі вказаній особі повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці перевіряють причетність затриманого до вчинення аналогічних злочинів на території столиці.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура