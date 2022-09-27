У Києві покидьок намагався зґвалтувати дівчину в вагоні метро: збочинця зупинив поліцейський

Невідомий чоловік, перебуваючи у вагоні метрополітену, де поруч сиділи дві молоді дівчини, почав здійснювати щодо однієї з них дії сексуального характеру. Перелякавшись, дівчата почали кликати про допомогу.

Поруч у цей момент був поліцейський Вячеслав Дубець, який почув жіночі крики на платформі метро на станції Театральна та вирушив на допомогу. Передає Інформатор з посиланням на поліцію Київщини.

Схвильовані та налякані дівчата плакали і вказали на чоловіка, який все ще перебував у вагоні.

«Вона повідомила про те, що незнайомий чоловік у вагоні потайним шляхом розстібнув їй сукню та почав чинити непристойні дії. Коли ж вона почала кричати і плакати, він ударив її у живіт і сказав, щоб вона мовчала» — розповів поліцейський.

Підозрюваний при затриманні чинив опір та в подальшому намагався втекти, штовхнувши правоохоронця зі сходів ескалатору.

Проте це не завадило правоохоронцю наздогнати нападника вже на вулиці, затримати та доставити його до відділення поліції метрополітену.

«Дякуємо працівнику поліції за оперативну реакцію та небайдужість. Закликаємо громадян бути уважними, кликати в разі небезпеки на допомогу і одразу повідомляти про підозрілих осіб», — підкреслили в поліції Київщини.