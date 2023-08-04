У Києві поліцейські встановлюють обставини пожежі у пам’ятці архітектури в Подільському районі

Пожежу в двоповерховому будинку ліквідували працівники ДСНС. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Слідчі кваліфікували подію, як умисне знищення майна, вчинене шляхом підпалу.

До поліції Києва надійшло повідомлення про загорання нежитлового двоповерхового будинку на вулиці Волоській. На місце події прибули рятувальники ДСНС та слідчо-оперативна група Подільського управління поліції, яка задокументувала злочин.

Пожежу протягом години ліквідували співробітники ДСНС. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліцейські провели огляд місця події, який зафіксували у процесуальних документах. Відомо, що будинок, в якому відбулось загорання, являється пам’яткою архітектури і містобудування місцевого значення.

За даним фактом слідчий Подільського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до десяти років.

Також в рамках кримінального провадження призначено відповідні експертні дослідження та проводяться заходи по встановлення осіб, причетних до цього злочину.

Відділ комунікації поліції Києва