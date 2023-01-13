У Києві поліцейські затримали чоловіка за крадіжку та незаконне заволодіння автомобілем

Правопорушник намагався втекти на автомобілі служби таксі, але коли йому це не вдалось, то вирішив вкрасти з салону речі. Зловмиснику загрожує до дванадцяти років тюремного ув’язнення.

До поліції Києва надійшло повідомлення від таксиста про те, що невідомий намагався викрасти його авто. На місце події прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та кінологи.

Правоохоронці встановили, що водій таксі отримав на вулиці Лісовій замовлення від киянина, однак прибувши за місцем призначення у чоловіків виник конфлікт під час оплати послуг. Під час сварки водій вийшов із автівки, залишивши ключ у замку автомобіля, чим й скористався зловмисник та перебуваючи напідпитку намагався втекти на авто служби таксі. Однак заявник встиг заглушити двигун, а порушник втік із сумкою потерпілого, де знаходились документи на гроші.

Патрульні отримали орієнтування та вже протягом пів години відшукали ймовірного підозрюваного. Слідчі затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – раніше не судимий місцевий мешканець, 1988 року народження.

Поліцейські Оболонського управління поліціїх за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 та ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану та незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статтей передбачає до дванадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва