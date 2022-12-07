У Києві поліцейські затримали чоловіка за пограбування жінки на зупинці громадського транспорту

Слідчі розпочали досудове розслідування та оголосили затриманому про підозру. На час слідства він перебуватиме під домашнім арештом.

До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшла інформація про грабіж. Заявниця повідомила, що невідомий вихопив у неї з рук мобільний телефон та втік. На місце події прибула слідчо-оперативна група, оперативники та кінологи зі службовими собаками.

За словами начальника Шевченківського управління поліції Ігора Падюка, правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів та затримали грабіжника:

«Як нам стало відомо, порушник, маючи непогашену судимість, на шлях виправлення не став та скоїв аналогічний злочин. На зупинці громадського транспорту він побачив дівчину з телефоном у руках та вирішив її пограбувати. Зловмисник підбіг до потерпілої, вихопив ґаджет та зник у невідомому напрямку.

Протягом кількох годин ми затримали 34-річного мешканця Чернігівської області у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину. На час слідства він перебуватиме під домашнім арештом. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва