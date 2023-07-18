У Києві поліцейські затримали двох правопорушників, які побили 19-річного хлопця

Під час спільного відпочинку між друзями виник конфлікт, у ході якого двоє хлопців побили товариша. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізовано у лікарню, а нападникам повідомлено про підозру.

Під час патрулювання території Дніпровського району на вулиці Хорольській затримали двох чоловіків, які побили хлопця. Правопорушниками виявились двоє місцевих мешканців, 1993 та 1995 років народження.

Правоохоронці встановили, що компанія друзів в кафе розпивала алкогольні напої. По дорозі додому, у під’їзді багатоповерхівки між ними виник конфлікт. В результаті, двоє товаришів накинулись з кулаками на знайомого та нанесли йому декілька ударів у різні частини тіла. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували у лікарню.

Наразі двом нападникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб. Фігурантам загрожує від семи до десяти років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва