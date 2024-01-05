У Києві поліцейські затримали нетверезого водія, який збив жінку та втік з місця автопригоди

Потерпілу, 1986 року народження, було госпіталізовано до лікарні із численними забоями, черепно-мозковою травмою та переломом кісток тазу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Вчора на спецлінію «102» від перехожих надійшла інформація про те, що нерегульованому пішохідному переході на проспекті Правди водій автомобіля «Хюндай» збив жінку та втік. За викликом на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку та лікарі, а на розшук зловмисника були орієнтовані всі наряди поліції.

Невдовзі, за орієнтуванням, співробітники патрульної поліції розшукали транспортний засіб та зупинили його. 36-річний керманич перебував в стані алкогольного сп’яніння – прилад «Драгер» показав 2,24 проміле. Слідчі затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Потерпілу, 1986 року народження, госпіталізували до медичного закладу із численними забоями, черепно-мозковою травмою та переломом кісток тазу.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Слідчі готують повідомлення про підозру затриманому та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Києва