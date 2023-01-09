У Києві поліцейські затримали серійного крадія елітних автомобілів

Оперативники розшукали викрадене авто у Черкаській області. Відносно порушника розпочаті кримінальні провадження за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, опору працівникам поліції та незаконного зберігання зброї.

До столичної поліції від чоловіка надійшла інформація про викрадення автомобіля «Тойота» з вулиці Сергія Данченка. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та із залученням аналітиків управління кримінального аналізу розпочали пошуки транспортного засобу та причетних до злочину осіб.

Оперативники управління карного розшуку столичного главку та районного управління завдяки злагодженій роботі з колегами поліції Черкащини встановили місцезнаходження позашляховика.

Начальник кримінальної поліції Подільського управління поліції Денис Сілочі повідомив, що у скоєнні злочину обґрунтовано підозрюється 50-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за викрадення елітних іномарок, а також за надання неправомірної вигоди правоохоронцю:

«Після незаконного заволодіння автомобілем «Тойота» фігурант виїхав за межі Києва та згодом продав позашляховик стороннім особам. Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку в автівці порушника та за його місцем мешкання ми виявили речові докази, серед яких – інструменти для відкриття транспортних засобів, різноманітні технічні пристрої, мобільні телефони, гроші та чорнові записи. Окрім цього у ході слідчих дій в оселі порушника ми виявили вогнепальну зброю та набої».

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 289 – незаконне заволодіння транспортним засобом, ч. 2 ст. 342 – опір працівнику правоохоронного органу та ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю Кримінального кодексу України.

«За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури затриманому повідомлено про підозру. Санкція найбільш тяжкого покарання передбачає до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна або без такої. На даний час тривають заходи із встановлення додаткових епізодів злочинної діяльності фігуранта», – додав Денис Сілочі.

Відділ комунікації поліції Києва