У Києві поліцейський зґвалтував 10-річну дитину, погрожуючи «посадити» її батьків

Чоловіка засудили до 11 років позбавлення волі, але його рідні заявили, що його буцімто обмовили.

У Києві поліцейський зґвалтував 10-річну дівчинку. Він також погрожував, що “посадить її батьків до в’язниці”, якщо вона розповість про його злочин. Але про це дізналися, і тепер його засудили до 11 років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Святошинського районного суду м. Києва від 17 березня 2025 року. Він також погрожував тим, що батько дівчинки “не повернеться з війни”

За даними справи, чоловік переїхав до Києва з Луганської області у липні 2022 року. У столиці його призначили на посаду дільничного офіцера поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області.

Після переїзду його падчерка познайомилася з дівчинкою 2013 року народження та запросила її додому, де і познайомила з вітчимом. У травні 2023-го чоловік почав листуватися з новою подругою всиновленої доньки у Telegram та просив її надсилати йому інтимні фото.

Після цього правоохоронець почав вимагати її вступити із ним у статевий акт. Він погрожував “посадити її батьків до в’язниці”, якщо вона не погодиться. Після цього ґвалтував її кілька разів.

За словами дитини, вітчим її подруги 10 разів чіплявся до неї. На суді вона розповіла про факти зґвалтування та погрози. Перед цим про все розповіла подрузі – іншій дівчинці – а та, своєю чергою, повідомила про злочин бабусю потерпілою.

Як виявилося, мама дівчинки, яку ґвалтував дільничий, працює у Польщі, але повернулася у липні 2023 року, коли дізналася про інцидент з донькою. Жінка заявляла у суді, що підозрюваний може бути причетний і до сексуальної наруги над своєю пасербицею.

“Донька їй розповідала, що обвинувачений їй спочатку писав повідомлення, потім почав телефонувати, в подальшому почав погрожувати, що якщо вона не буде приходити, то бабусю посадять до в`язниці. Також обвинувачений говорив її доньці про те, що вона не повернеться з Польщі, і що її батько не повернеться з війни. Донька розповідала, як обвинувачений ґвалтував її, заставляв роздягатися. Вказані дії вчинялися і в авто обвинуваченого, в квартирі де проживає обвинувачений, в посадці. В травні 2023 року обвинувачений передавав її доньці 500 гривень начебто просто так”, – йдеться у матеріалах суду.

Чоловіка засудили до 11 років позбавлення волі. Також суд заборонив йому обіймати посади у правоохоронних органах та займатися діяльністю, що пов`язана з вихованням й освітою неповнолітніх та малолітніх осіб строком на 3 роки. Крім того, його позбавили звання лейтенанта поліції, вирок він може оскаржити в апеляційному суді. // Інформатор