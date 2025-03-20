У Києві поліцейський зґвалтував 10-річну дитину, погрожуючи «посадити» її батьків
Чоловіка засудили до 11 років позбавлення волі, але його рідні заявили, що його буцімто обмовили.
У Києві поліцейський зґвалтував 10-річну дівчинку. Він також погрожував, що “посадить її батьків до в’язниці”, якщо вона розповість про його злочин. Але про це дізналися, і тепер його засудили до 11 років позбавлення волі.
За даними справи, чоловік переїхав до Києва з Луганської області у липні 2022 року. У столиці його призначили на посаду дільничного офіцера поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області.
Після переїзду його падчерка познайомилася з дівчинкою 2013 року народження та запросила її додому, де і познайомила з вітчимом. У травні 2023-го чоловік почав листуватися з новою подругою всиновленої доньки у Telegram та просив її надсилати йому інтимні фото.
Після цього правоохоронець почав вимагати її вступити із ним у статевий акт. Він погрожував “посадити її батьків до в’язниці”, якщо вона не погодиться. Після цього ґвалтував її кілька разів.
Як виявилося, мама дівчинки, яку ґвалтував дільничий, працює у Польщі, але повернулася у липні 2023 року, коли дізналася про інцидент з донькою. Жінка заявляла у суді, що підозрюваний може бути причетний і до сексуальної наруги над своєю пасербицею.
“Донька їй розповідала, що обвинувачений їй спочатку писав повідомлення, потім почав телефонувати, в подальшому почав погрожувати, що якщо вона не буде приходити, то бабусю посадять до в`язниці. Також обвинувачений говорив її доньці про те, що вона не повернеться з Польщі, і що її батько не повернеться з війни. Донька розповідала, як обвинувачений ґвалтував її, заставляв роздягатися. Вказані дії вчинялися і в авто обвинуваченого, в квартирі де проживає обвинувачений, в посадці. В травні 2023 року обвинувачений передавав її доньці 500 гривень начебто просто так”, – йдеться у матеріалах суду.
Чоловіка засудили до 11 років позбавлення волі. Також суд заборонив йому обіймати посади у правоохоронних органах та займатися діяльністю, що пов`язана з вихованням й освітою неповнолітніх та малолітніх осіб строком на 3 роки. Крім того, його позбавили звання лейтенанта поліції, вирок він може оскаржити в апеляційному суді. // ІнформаторTweet