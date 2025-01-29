У Києві поліція затримала 19-річного наркозбувача з 5 кілограмами психотропів

Молодик винайняв таксі та віз заборонені речовини до сусідньої області, де планував їх збути. Слідчі повідомили йому про підозру, а вилучені психотропи скерували на експертизу. Їх орієнтовна вартість за цінами «чорного» ринку – близько двох мільйонів гривень. Наступні дванадцять років парубок може провести за ґратами.

Поліцейські столиці отримали інформацію про чоловіка, який має при собі велику партію заборонених речовин. За наявною інформацією, зловмисник пересувався містом на автомобілі таксі в якості пасажира.

Автомобіль з порушником працівники патрульної поліції виявили та зупинили поблизу залізничного вокзалу. Побачивши правоохоронців, пасажир вискочив з автівки та намагався втекти, але був відразу затриманий поліцейськими. Працівники слідчо-оперативної групи, які прибули на місце події, виявили в автомобілі коробку, вщент набиту пакунками з кристалічною речовиною. Як з’ясувалося, вона належала 19-річному пасажиру таксі. Зі слів затриманого, заборонені речовини він віз до сусідньої області, де мав збути.

Слідчі затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, ним виявився раніше не судимий мешканець Кіровоградської області. Виявлені речовини правоохоронці скерували на проведення експертизи, яка підтвердила, що вміст пакунків – психотропна речовина Альфа–PVP. Їх орієнтовна вартість за цінами «чорного» ринку – близько двох мільйонів гривень.

Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури, повідомили наркозбувачу про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Фігуранту загрожує до 12-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва