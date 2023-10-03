У Києві поліція затримала чоловіка, який вдарив ножем сусіда по лікарняній палаті

Подія відбулася у палаті медзакладу. Потерпілому надали необхідну медичну допомогу, нападнику слідчі повідомили про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

До чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація про нанесення чоловікові тілесного ушкодження. Черговий лікар спеціалізованого медичного закладу повідомив, що медперсонал виявив хворого, який перебував на стаціонарному лікуванні, з ножовим пораненням тулуба.

На місці події працівники кримінальної поліції та слідчо-оперативної групи територіального підрозділу встановили, що між двома пацієнтами лікарні виник словесний конфлікт, під час якого один з хворих вдарив іншого ножем та втік з лікарні у невідомому напрямку.

Оперативники встановили особу підозрюваного та протягом двох годин затримали нападника. Ним виявився 58-річний киянин, який раніше відбував покарання за грабіж та у минулому році повернувся з місць позбавлення волі. У зловмисника вилучили речовий доказ та затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження та за погодженням Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі.

На час проведення досудового слідства районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Відділ комунікації поліції Києва