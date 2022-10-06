У Києві повідомили про підозру чоловіку, який через ревнощі тяжко поранив свого знайомого

У розпалі сварки зловмисник вдарив опонента ножем у груди. Наразі потерпілий перебуває у лікарні. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

До чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про ножове поранення мешканця Києва поблизу будівлі на проспекті Голосіївському. Для з’ясування всіх обставин за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник відділу кримінальної поліції Олександр Хальзєв, правоохоронці встановили, що інцидент трапився ввечері у недобудові:

«Між двома чоловіками почався конфлікт через ревнощі до спільної знайомої. Один низ схопив з тумби ніж та наніс опоненту удар в груди, а згодом покинув приміщення. Потерпілий вибіг на вулицю та попросив перехожих викликати швидку для надання допомоги. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує. У результаті проведення оперативно-розшукових заходів ми встановили місцезнаходження нападника. Ним виявився 36-річного киянин».

Правоохоронці вилучили ймовірний предмет вчинення злочину – ніж, та затримали місцевого жителя у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Зловмиснику повідомлено про підозру та на час слідства він перебуватиме під вартою. Тепер йому загрожує до восьми років перебування у в’язниці.

Відділ комунікації поліції Києва