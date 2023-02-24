У Києві повідомили про підозру чоловіку, який поранив ножем водія «швидкої»

Лікарі приїхали на виклик, однак пацієнт у стані алкогольного сп’яніння накинувся на керманича з ножем. За скоєння злочину правопорушнику загрожує обмеження волі на строк до двох років.

Нагадаємо, що подія трапилась на початку січня цього року на вулиці Сікорського. Тоді, лікарі швидкої медичної допомоги приїхали на виклик, однак пацієнт у стані сильного алкогольного сп’яніння накинувся на водія та завдав йому ножове поранення.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, у ході відпрацювання інформації про злочин правоохоронці встановили особу порушника та затримали його. Ним виявився уродженець Київської області, 2001 року народження:

«Проаналізувавши записи з камер відеоспостереження розташованих біля на місці вчинення злочину, ми зафіксували момент нападу на потерпілого. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною другою статті 125 Кримінального кодексу України – це умисне легке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або виправні роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років».

Відділ комунікації поліції Києва