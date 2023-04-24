У Києві повідомили про підозру чоловіку, який скоїв наїзд на патрульного

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Під час перевірки транспортного засобу водій поводив себе агресивно та при спробі втекти з місця наїхав на працівника поліції. Внаслідок події патрульний поліцейський отримав травму коліна. Порушнику загрожує до п’яти років ув’язнення.

Вчора ввечері співробітник патрульної поліції зупинив автомобіль «Део Ланос» для перевірки. У ході спілкування керманич почав сварку, поводився агресивно, після чого втік з місця події, скоївши наїзд на працівника поліції.

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У результаті події правоохоронець отримав травму ноги, а для затримання зловмисника була введена спеціальна поліцейська операція. За лічені хвилини працівники поліції розшукали авто та зупинили втікача. Прилад Драгер показав, що чоловік перебував у тверезому стані.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Порушник – раніше не судимий мешканець Київської області, 1972 року народження.

Слідчі Дарницького управління поліції за погодженням із окружною прокуратурою повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, за який йому загрожує до п’яти років ув’язнення.

Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва

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