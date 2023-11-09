У Києві повідомили про підозру держреєстратору, яка причетна до незаконного заволодіння квартирою на Печерську

Посадовицю Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради викрили слідчі Печерського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури. Її підозрюють у переоформленні прав власності на майно, яке перебувало під арештом.

Як встановили правоохоронці, 50-річна киянка, перебуваючи на посаді державного реєстратора, незаконно здійснила перереєстрацію нерухомого майна, а саме квартири на вулиці Джона Маккейна, на яку ухвалою суду накладено арешт у 2018 році і до теперішнього часу не скасовано.

Зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч вимогам законодавства щодо процедури державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, посадовиця внесла несанкціоновані зміни в автоматизовану систему Державного реєстру прав, на підставі чого було проведено незаконну перереєстрацію прав власності на квартиру, на яку встановлено обтяження. Згідно з актом про проведення електронних торгів, ринкова вартість квартири становить 1 875 978 грн.

Правоохоронці повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 3 ст. 365-2 – зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги,

– ч. 3 ст. 362 несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Максимальне покарання передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Києва