У Києві повідомили про підозру двом шахраям, які працювали за схемою «Ваш родич у біді»

Зловмисники телефонували особам похилого віку та видурювали у них гроші, які в подальшому забирали їх спільники або ж вони самі. За такі дії фігурантам загрожує до 12-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Навесні цього року до Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що його ошукали на 106 000 гривень. Чоловік розповів, що йому зателефонував невідомий та повідомив, що його родич потрапив у біду й на його лікування необхідні гроші. Однак згодом з’ясувалось, що із сином все в порядку, а він віддав свої збереження шахраю.

У ході злагодженої роботи співробітники карного розшуку та слідчі Солом’янського управління поліції викрили двох мешканців Запорізької області, які причетні до скоєння злочину. Поліцейські встановили, що спільники телефонували громадянам похилого віку за схемою «ваш родич у біді», після чого приходили та забирали у довірливих мешканців столиці гроші.

Крім того, під час досудового розслідування з’ясувалось, що за такою ж схемою зловмисники ошукали ще одну мешканку Солом’янського району, яка віддала аферистам 21 500 гривень на «лікування» доньки, а також інших мешканців Києва. Наразі відносно фігурантів триває досудове розслідування у Солом’янському, Дарницькому та Шевченківському районах столиці.

Під час проведення обшуку за місцями мешкання порушників у них вилучили банківські картки, гроші та мобільні телефони. Зловмисники – раніше не судимі мешканці Запорізької області, 1999 та 2003 років народження.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчі Солом’янського управління поліції повідомили двом фігурантам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, а суд обрав їм запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За такі дії їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

На даний час поліцейські проводять комплекс заходів для встановлення інших осіб, причетних до цієї злочинної схеми для притягнення їх до кримінальної відповідальності. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва