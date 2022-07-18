У Києві повідомили про підозру ексдиректору підприємства, який привласнив понад пів мільйона гривень держкоштів

Перебуваючи на керівній посаді одного із державних підприємств, екс-посадовець протягом кількох років збагачувався за рахунок бюджетних коштів. Нині йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві задокументували протиправну діяльність 63-річного киянина, який займаючи посаду директора державного підприємства незаконно привласнив 665 000 гривень з бюджету. Правоохоронці відкрили два кримінальних провадження.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що колишній посадовець протягом кількох років, зловживаючи службовим становищем привласнював кошти, чим спричинив матеріальних збитків державному підприємству. Факт злочину підтвердила низка проведених експертиз та слідчі дії.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчі повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем. Максимальне покарання передбачає до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва