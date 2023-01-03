У Києві повідомили про підозру рецидивісту, якого власник квартири затримав на місці злочину

Зловмисник потрапив до оселі на першому поверсі через вікно й хотів поцупити велосипед, побутову техніку та одяг. У момент крадіжки до квартири повернувся власник, затримав порушника та передав його правоохоронцям. За скоєне раніше неодноразово судимому уродженцю Сумщини загрожує до восьми років в’язниці.

До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що він виявив у своїй квартирі на вулиці Харківське шосе невідомого, який обікрав помешкання. За вказаною адресою для перевірки інформації прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

На місці події правоохоронці виявили зловмисника, який встиг «обчистити» всі шафи, поскладати чужу побутову техніку та інші речі в сумки. Також він перекотив ближче до вікна велосипед, щоби потім поцупити. Поліцейські вилучили речові докази, а порушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Сумської області, 1984 року народження, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності через скоєння майнових злочинів.

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – замах на крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, поєднану з проникненням у житло. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі поліцейські перевіряють чоловіка на причетність до вчинення майнових злочинів на території столиці. Триває досудове слідство.

Відділ комунікації поліції Києва