У Києві повідомили про підозру шахраю, який перебуває у місцях позбавлення волі

Відбуваючи покарання за грабіж, фігурант під приводом надання інформації про місцезнаходження військовослужбовця та визволення його з полону, отримав від киянки 5 000 гривень. За вчинення шахрайських дій йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

У ході реалізації оперативної інформації слідчі Солом’янського управління поліції спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань у місті Києві викрили 36–річного уродженця Донецької області у вчиненні шахрайських дій відносно киянки. Фігурант, відбуваючи покарання за грабіж у колонії, видурив у жінки 5 000 гривень.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік натрапив у соціальних мережах на оголошення про розшук військовослужбовця за певну винагороду, тож скориставшись нагодою повідомив дружині розшукуваного, що має інформацію про його місцезнаходження. Окрім цього, за 10 000 гривень правопорушник пообіцяв визволити чоловіка з полону та вивезти його на підконтрольну Україні територію.

У ході досудового розслідування працівники поліції встановили, що під час телефонної бесіди фігурант представився волонтером та сказав потерпілій, що допоможе їй лише після того, як жінка переведе половину зазначеної суми на банківську картку. Однак отримавши гроші, зловмисник перестав виходити на зв’язок із киянкою не виконавши обговорених домовленостей.

Слідчий Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомив чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Санкція даної статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Наразі досудове розслідування триває аби встановити усіх осіб причетних до вчинення протиправних дій.

Поліцейські столиці в черговий раз закликають громадян бути пильними при розмові з незнайомцями. Якщо ж Ви отримали підозрілий дзвінок, треба переконатися, чи дійсно в людини наявні відомості про близьку особу, за порятунок якої у вас просять винагороду. І в жодному разі не передавайте та не надсилайте нікому гроші без підтвердження інформації.

Відділ комунікації поліції Києва